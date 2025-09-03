Kaisheim: Hier fehlen Radwege – Meldungen von Radfahrern vor Ort

Im Rahmen der Serie über Verbesserungsmöglichkeiten im Radwegenetz des Landkreises Donau-Ries steht neben Donauwörth und Nördlingen unter anderem auch Kaisheim im Fokus. Zuschriften aus der Marktgemeinde machen deutlich: In der Kommune und drum herum wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger mehr und bessere Radwege. Stellungnahmen aus der Leserschaft zeigen, wo derzeit noch Lücken bestehen und wo die Kaisheimer Nachholbedarf sehen.

Anja Volkwein

86687 Kaisheim

Radweg