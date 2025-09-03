Icon Menü
Radwege in Kaisheim: Wo Radfahrer dringend Verbesserung wünschen

Kaisheim

Kaisheim: Hier fehlen Radwege – Meldungen von Radfahrern vor Ort

Etliche Kaisheimer meldeten nach unserem Aufruf, an welchen Strecken sie sich Radwege wünschen. So steht es aktuell um das Radwegenetz in und um die Marktgemeinde.
Von Anja Volkwein
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Hafenreut und Leitheim gibt es keinen offiziellen Fahrradweg.
    Zwischen Hafenreut und Leitheim gibt es keinen offiziellen Fahrradweg. Foto: Barbara Würmseher

    Im Rahmen der Serie über Verbesserungsmöglichkeiten im Radwegenetz des Landkreises Donau-Ries steht neben Donauwörth und Nördlingen unter anderem auch Kaisheim im Fokus. Zuschriften aus der Marktgemeinde machen deutlich: In der Kommune und drum herum wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger mehr und bessere Radwege. Stellungnahmen aus der Leserschaft zeigen, wo derzeit noch Lücken bestehen und wo die Kaisheimer Nachholbedarf sehen.

