Unbekannter stiehlt 20 Tauben: Die Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Donauwörth rund 20 Tauben gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat ein 45-Jähriger am Samstag Strafanzeige wegen des Diebstahls erstattet. Er besitzt in der Alten Augsburger Straße in Donauwörth ein Schrebergartenhäuschen, in dem drei unversperrte Käfige mit Tauben stehen. Ein bisher unbekannter Täter gelangte vermutlich am 28. Januar zwischen 19.35 und 20.55 Uhr auf das Anwesen und in die unversperrte Gartenhütte. Dort entwendete er etwa 20 Tauben aus den Käfigen. Die Vögel hatten einen Wert von rund 500 Euro. Die Polizei Donauwörth sucht jetzt nach Zeugen: Telefon 0906/706670. (AZ)

