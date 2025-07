Raffinierte Masche gelingt nicht: Jugendlicher beim Diebstahl erwischt

Ein Ladendetektiv hat einen Jugendlichen am Freitag in Donauwörth beim Diebstahl erwischt. Der Mann konnte den 14-Jährigen in einem Kaufhaus in der Bahnhofstrafle dabei beobachten, wie dieser Kartonteile von Schildmützen in ein Regal steckte. Daraufhin überprüfte der Mitarbeiter die Umkleidekabine, aus der der Junge zuvor gekommen war, und fand dort zwei Diebstahlsicherungen.

Im Rucksack des Jungen konnten schließlich zwei dazugehörige Cappies im Wert von knapp 85 Euro aufgefunden werden. Der Junge wurde nach der Aufnahme einer Anzeige seiner Mutter übergeben. (AZ)