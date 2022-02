14-Jährige klaut in Rain mehrfach Kosmetik

Auf frischer Tat ertappt wird eine 14-Jährige, als sie in einer Drogerie in Rain Kosmetika einsteckt. Schnell wird klar, dass sie schon mehrfach gestohlen hat.

Die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Rain hat am Samstagnachmittag eine 14-Jährige beim Klauen erwischt. Das Mädchen bediente sich am Regal mit Kosmetikartikeln und steckte sie in ihre Jackentasche. Als die Jugendliche den Drogeriemarkt verlassen wollte, ohne die Artikel bezahlt zu haben, wurde sie von der Angestellten angesprochen und ins Büro gebeten.

Mädchen klaut in Rain in einer Drogerie und in Verbrauchermarkt

Die Beute steckte noch in der Tasche des Mädchens. Zwar versuchte sie es noch mit einer Ausrede, doch schließlich gab die 14-Jährige alles zu. Wie die Polizei Rain erklärt, stellte sich zudem heraus, dass das Mädchen bereits in den vergangenen Wochen mehrfach auf Diebestour in der Drogerie war. Auch in einem Verbrauchermarkt ganz in der Nähe hatte sie Ware mitgenommen ohne zu bezahlen.

Die Polizei brachte das Mädchen zu ihren Erziehungsberechtigten. (AZ)