Rain

150 Jahre FFW Rain: Ein Jubiläum wird zum Volksfest

Die Jubiläumswehr Rain führte den großen Festzug an, der sich am Sonntagnachmittag durch die Rainer Innenstadt zum Festgelände schlängelte. Zum 150-Jährigen waren auch zahlreiche Feuerwehren aus nah und fern gekommen.

Plus Von Donnerstag bis Sonntag ließ es die freiwillige Feuerwehr der Lechstadt ordentlich krachen. Im Festzelt, beim Freiluft-Gottesdienst und beim prachtvollen Umzug feierten die Floriansjünger zusammen mit zahllosen Besuchern.

Von Adalbert Riehl

Die freiwillige Feuerwehr der Lechstadt hatte zu ihrem 150. Geburtstag eingeladen und alle waren gekommen! Petrus erfreute mit traumhaftem Wetter an den vier Festtagen. Das Team um die Vorstände Erich Bentzinger und Florian Schweinböck sowie die Kommandanten Peter Mikschl und Michael Braun hatten das Fest auf das Beste vorbereitet. Rain und die weite Umgebung erwiesen der Stützpunktwehr in jeder Hinsicht die Ehre – ob durch Helfer bei der Durchführung, ob durch Sponsoring oder durch den sehr guten Besuch an allen vier Festtagen. Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker gaben sich ebenso ein Stelldichein wie die Kreisbrandinspektion unter Leitung von Kreisbrandrat Rudolf Mieling und ehemalige Führungskräfte – allen voran der 87-jährige Ehrenkommandant Emil Meitinger. „Omnipräsent“ war der Patenverein aus dem relativ kleinen Mittelstetten mit Festdamen, Aktiven und vielen Helferinnen und Helfern.

Sprachlose Freude über ein besonderes Geschenk der Firma Dehner

Bürgermeister Karl Rehm zapfte am Freitag mit drei Schlägen – der dritte „zur Sicherheit“ auf Anraten von Baron Franz Groß von Trockau – das erste Fass an. Momentan sprachlos war Vorstand Bentzinger über das Geschenk der Dehner-Geschäftsführung: eine große Florians-Figur, der ein Ehrenplatz im künftigen Gerätehaus sicher ist. Geschäftsführer Dr. Hansjörg Flassak erinnerte an den früheren Dehner-Chef Albert Weber, der die Schirmherrschaft noch übernommen hatte, aber Ende 2021 überraschend starb. Die Geschäftsführung sprang nun ein und mit der Übergabe der Statue wurde ein Wunsch des Verstorbenen erfüllt (sie stand im Blumen-Hotel). „Seit 1947 steht die Feuerwehr Rain der Firma zur Seite“, so Flassak, „die fachmännische Unterstützung ist stets verlässlich.“ Das Firmengelände für Großübungen oder jetzt für das Fest zur Verfügung zu stellen, sei für Dehner selbstverständlich. Dem Dank für die „starke Vergangenheit“ fügte Flassak den Wunsch für eine starke Zukunft hinzu.

