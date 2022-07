Rain

vor 34 Min.

160 Gäste machten "Singen am See" zu einem klangschönen Abend

Dagmar Held, Christoph Lambertz und Hans Löffler leiteten das "Singen am See" in Rain. Die Neuauflage erfreute sich großer Beliebtheit.

Plus Am Schlossweiher in Rain setzte sich eine Tradition fort, die coronabedingt zwei Jahre gelitten hatte. Diesmal ging es um den "Hintertipfer Bene", die "Schöne Tilla" und um manches mehr.

Von Adalbert Riehl

Seit der Regionalgartenschau 2009 in Rain ist dort die Veranstaltung "Singen am See" zu einer beliebten Tradition geworden. 2020 wegen der Pandemie abgesagt, 2021 für den Rainer Eventsommer in die Leutnantschanze verlegt (und verregnet), trafen sich die Volksmusik-Liebhaber jetzt wieder am Schlossweiher. Die unerwartet große Kulisse mit über 160 Gästen machte dem Freundeskreis Stadtpark im wahrsten (freilich positiven) Sinne zu schaffen - etwa mit dem Herbeiholen weiterer Sitzgelegenheiten. Selbst die Liedzettel reichten bei dem "Ansturm" nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .