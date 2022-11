18-jährige Fahrradfahrerin in Rain von Auto erfasst, Fahrer flieht

Die Radlerin stürzt zu Boden und ist zunächst bewusstlos. Die Polizei Rain sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Am Donnerstagabend hat in Rain eine unbekannte Person eine 18-jährige Fahrradfahrerin beim Abbiegen mit dem Auto erfasst und ist vom Unfallort geflohen. Der Polizei zufolge hat sich der Zusammenstoß gegen 20.45 Uhr im Stadtgebiet ereignet. Die 18-Jährige war auf dem Magnolienweg unterwegs und fuhr über die Seitenstraße in den Erlenweg ein, um dann geradeaus in Richtung Verbrauchermärkte zu gelangen. Ein schwarzer Wagen ohne Licht kam von links und nahm der Fahrradfahrerin an dieser Stelle die Vorfahrt. Dieser erfasste sie so, dass sie stürzte.

Unfallfahrer flieht und lässt 18-Jährige bewusstlos am Boden zurück

Der Autofahrer ergriff die Flucht und ließ die junge Frau bewusstlos auf dem Boden zurück. Als sie wieder zu sich kam, ging sie nach Hause und meldete der Polizei den Unfall. Schließlich ging die 18-Jährige leicht verletzt ins Krankenhaus und musste dort eine Nacht verbringen. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise von Zeugen. Telefon: 09090/70070. (AZ)

