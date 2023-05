42-Jähriger will in Rainer Supermarkt E-Zigaretten stehlen

Eine Supermarktangestellte bemerkt in Rain, wie ein Mann sich Einweg-E-Zigaretten einsteckt. So reagiert der Dieb, als sie ihn stoppt.

Am Montagnachmittag steckte ein 42-Jähriger laut Polizei im Kassenbereich eines Supermarktes im Erlenweg in Rain drei Einweg-E-Zigaretten in seine Hosentasche und passierte danach den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Das beobachtete eine 36-jährige Angestellte. Sie hielt den Ladendieb an, er händigte das Diebesgut aus. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl wurde erstattet. (AZ)