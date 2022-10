50 Firmen machen mit beim Berufsfindungstag an den weiterführenden Schulen

Einen gemeinsamen Berufsfindungstag haben die Realschule und die Mittelschule Rain organisiert. Der Andrang war groß.

Die Entscheidung, welchen Beruf man nach dem Schulabschluss ergreifen möchte, ist eine der wichtigsten Weichenstellungen im Leben jedes jungen Menschen. Grund genug für die Staatliche Realschule und die Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain, nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder gemeinsam für ihre Acht- bis Zehntklässler einen Berufsfindungstag zu veranstalten – und dank der Kooperation mit dem örtlichen Arbeitskreis Schule/Wirtschaft beteiligten sich daran nicht weniger als 50 Betriebe und Institutionen aus der Region.

Im direkten Gespräch versuchten Arbeitgeber Schüler zu überzeugen. Foto: Daniela Kunofsky

Deren Beweggründe, oft mehrere Mitarbeiter samt Imagebroschüren, Info-Material und Werbegeschenken für diese Veranstaltung abzustellen, sind nicht weniger gewichtig: Der Fachkräftemangel wird in immer mehr Branchen zu einem ernsthaften Problem, Nachwuchsgewinnung hat inzwischen eine enorme Wertigkeit. Der deutliche Überhang an Ausbildungsplätzen ist ein Problem, das vielen Betrieben inzwischen seit Jahren enorm im Magen liegt.

Welche Berufe wollen Jugendliche in Rain lernen?

Aber wollen die überhaupt jene Berufe erlernen, die jetzt noch zur Auswahl stehen? Einige Betriebe räumen durchaus ein, dass es nicht leicht ist, junge Leute für ihre Branche zu begeistern. So tun sich zum Beispiel das Gast- und das Baugewerbe schwer, junge Mitarbeiter zu finden. Ein Vertreter des Bauunternehmens Ottillinger (Bergendorf) wünscht sich etwa, dass die handwerklichen Berufe in den Schulen wieder mehr in den Fokus gerückt werden, um den Schülern die vielfältigen Möglichkeiten bewusst zu machen, die ihnen hier offen stehen. (AZ)