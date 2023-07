Rain

23.07.2023

50 Jahre Wasserwacht: Ortsgruppe Rain feiert ihr Jubiläum

Plus Beim 50. Geburtstag der Ortsgruppe der Wasserwacht blicken die Mitglieder bis in ihr Gründungsjahr zurück. Zwei Gründungsmitglieder werden geehrt.

Sie gehörten zu den 24 Männern, die am 13. Januar 1973 die Rainer Ortsgruppe der Wasserwacht gründeten, übernahmen im Lauf der Zeit die verschiedensten Aufgaben und helfen heute noch mit, wenn sie gebraucht werden. Die Rede ist von Harald Dähne, der in der technischen Leitung mitarbeitet, und Wolfgang Schmidt, der die Festschrift erstellt hat. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen wurden Dähne und Schmidt nun von der Wasserwacht Rain zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Vorsitzender Alexander Appel würdigte die hohen Verdienste in Anwesenheit von Vertretern aus Politik, vom Roten Kreuz, von Wasserwacht und Feuerwehr. Festreden, Ehrungen, Präsentation und Fahrzeugweihe in und vor der Dreifachturnhalle boten einen Rückblick auf ein halbes Jahrhundert der Ausbildungs-, Präventions-, Bereitschafts- und Hilfsdienste für die Mitmenschen. Gleichzeitig blickt die Organisation mit Rettungsschwimmern, Bootsführern und Tauchern in die Zukunft. Wach- und Sanitätsdienst, Aufgaben im Bereich des Naturschutzes, bei Hochwassergefahr, in der Jugendarbeit und der Schwimmausbildung stehen künftig auf der Agenda der Hilfsorganisation unter dem Dach des Roten Kreuzes.

