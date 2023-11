77-Jähriger überquert Straße und wird von Auto erfasst

Der Senior lief bei schlechten Sichtverhältnissen unvermittelt los. Sein Sohn hatte ihn zuvor noch gewarnt.

Ein 77-jähriger Fußgänger wurde in der Neuburger Straße in Rain von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Mann gegen 17 Uhr kurz hinter der Einmündung Nelkenweg trotz Warnung seines Sohnes, der ihn begleitete, die Fahrbahn überqueren. Zur Unfallzeit herrschten Regen und schlechte Sichtverhältnisse. Der Senior lief unvermittelt los und wurde von einem stadteinwärts fahrenden Fiat 500 erfasst. Damit nicht genug, wurde der Fußgänger noch gegen die Fahrerseite eines gleichzeitig stadtauswärts fahrenden Toyota geschleudert. Der 77-Jährige musste mit schweren, glücklicherweise jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 28-jährige Fahrerin des Fiats erlitt einen Schock und wurde am Unfallort von den Rettungssanitätern behandelt. Der 38-jährige Toyota-Fahrer blieb unverletzt. (AZ)