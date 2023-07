Rain

vor 33 Min.

Abschied von Rains Pfarrerin Friederike Töpelmann

Vertrauensmann Jochen Andreae der evangelischen Pfarrgemeinde St. Michael in Rain war einer der Redner, die Pfarrerin Friederike Töpelmann verabschiedeten. Eine Stele mit Stationen ihres Wirkens in Rain war das Geschenk der Gemeinde.

Plus Die evangelische Gemeinde St. Michael in Rain ließ ihre Pfarrerin nur ungern ziehen. In einem Fest am Sonntag wurde spürbar, dass die 35-Jährige Spuren hinterlässt.

Von Barbara Würmseher

Ein Fest voll Freude und Wehmut, zwischen "Prosit der Gemütlichkeit" und dem "Irischen Segensgruß", mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Als sich Rains evangelische Pfarrerin Friederike Töpelmann am Sonntag verabschiedete, geschah das einerseits eingebettet in ein ausgelassenes Pfarrfest mit Musik, Kinderprogramm, Speis, Trank und guten Gesprächen. Andererseits war allen bewusst, dass eine schöne Zeit endet. Friederike Töpelmann, Ehemann Viktor und die Töchter Selma und Lydia ziehen in das fränkische Dürrenmungenau.

Nur schweren Herzens ließen die kirchliche wie auch die politische Gemeinde die 35-Jährige gehen. Sie bereiteten ihrer Pfarrerin eine Feier im lauschigen Pfarrgarten und beim Gottesdienst in der Michaelskirche, die getragen war von Wertschätzung, Herzlichkeit Dankbarkeit, Verbundenheit, Achtung, Freundschaft und christlichem Miteinander.

