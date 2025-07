Bereit für den Sprung ins Leben: Abschlussfeier an der Mittelschule Rain

Mit dem Bild eines Fallschirmspringers war die Einladung geschmückt, den Spruch: „Wir haben es geschafft! Der Sprung ins Leben nach dem Schulabschluss kann beginnen!“, hatten die Entlassschülerinnen und -schüler als Motto des Abends ausgesucht: In heiterer und beschwingter Atmosphäre wurden die Absolventen von Qualifizierendem Abschluss und Mittlerer Reife im Rahmen einer Feierstunde in der Aula des Rainer Schulzentrums verabschiedet.

Dass der 90-minütige Festakt eine ausgesprochen unterhaltsame Note hatte, dafür waren nicht zuletzt die mitreißenden musikalischen Beiträge der von Angela Hofgärtner geleiteten Schulband sowie des unter der Regie von Stefanie di Mieri stehenden Schulchors verantwortlich. Auch die akrobatische Einlage der Schülerinnen aus der AG Bewegungskünste am Schwebebalken, eingeübt von Charlotte Schedel, wurden mit dem verdienten Applaus des Publikums bedacht. Das Motiv des Fallschirmsprungs spielte in mehreren Reden und Grußworten des Abends eine zentrale Rolle. Aus der Sicht von Konrektorin Patricia Hippler, die die Entlassfeier eröffnete, steht es zum einen für Mut und Selbstvertrauen, symbolisiert aber auch die Chancen und Herausforderungen, die sich für die Schulabsolventen auftun: „Verwirklicht euere Träume. Euer Fallschirm ist das Wissen und Können, das ihr erworben habt.“

72 Mittelschüler erhalten in Rain ihr Abschlusszeugnis

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Angelika Schoder ermunterte die Entlassschüler: „Ihr steht an der Kante eines neuen Abschnitts, ihr seid jetzt bereit zu springen.“ Und Schulleiterin Christina Ost verglich die frisch erworbenen Abschlüsse mit einem Sprungbrett, von dem aus der nächste Schritt in eine erfolgreiche und zufriedenstellende Zukunft gelingen könne. Die Gratulation zum erreichten Abschluss verband Rains Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Karl Rehm mit einem Lob auf die Mittelschule, deren Bedeutung im Bewusstsein der Öffentlichkeit wieder zugenommen habe. In dem modernen, zeitgemäßen und zum Lernen einladenden Umfeld des neuen Schulhauses seien Talente gefördert und aufs Leben vorbereitet worden. „Geht es mit Mut an und glaubt an euch. Die Region, das Land braucht junge Menschen mit Ideen, Rückgrat und Herz.“

Diese Einstellung klang auch in den Worten von Schülersprecher Erwin John Hiener durch, der rückblickend auf die Schulzeit von der Erfahrung des „Ausprobierens, Scheiterns, Aufstehens und Weitermachens“ sprach. Bevor alle 72 Prüflinge ihre Abschlusszeugnisse aus den Händen ihrer Klassenlehrerinnen Karin Willsch (9a), Angelika Peetz (9b), Lioba Lippert (10M) und Daniela Kunofsky (V2) erhielten, wurden noch die jeweils Klassenbesten besonders geehrt. Im QA waren dies Darko Stasevic (9a) und die Schulbeste Alischa Brandner (9b), bei der Mittleren Reife Annika Lay (10M) und Medeea Nagy (V2), letztere mit der Traumnote von 1,0. (wrö)