"Allahu Akbar"-Rufe in der Kirche Rain: Pfarrer schaltet die Polizei ein

In der Rainer Stadtpfarrkirche St. Johannes wurde am Samstagabend der Gottesdienst durch zwei Jugendliche gestört. Sie riefen die islamische Formel, die oft auch bei Anschlägen verwendet wird.

Plus Ein Vorfall hat Gottesdienstbesucher und den Stadtpfarrer verstört. Er hat die Polizei eingeschaltet. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert ist.

Von Barbara Würmseher

Zu einem verstörenden Vorfall kam es am Samstag in der Vorabendmesse der katholischen Stadtpfarrkirche "St. Johannes der Täufer" in Rain. Stadtpfarrer Jörg Biercher zelebrierte den Gottesdienst und machte vom Altarraum aus eine Beobachtung, die ihn sehr befremdete und die der als Störung der Religionsausübung betrachtet.

Während die liturgische Zeremonie im Gange war und ein Lektor gerade das Evangelium vortrug, streiften zwei dunkelhäutige Jugendliche - im Alter ungefähr zwischen 14 und 16 Jahren - durch das Kirchenschiff in Richtung der Nische, die der Muttergottes gewidmet ist. Die beiden sollen sich leicht provozierend verhalten haben, etwa durch Grinsen - so hat es der Stadtpfarrer empfunden. Im Hinausgehen hätten sie dann die bekannte religiöse Formel der Muslime gerufen: "Allahu Akbar".

