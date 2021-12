Anderes Auto übersehen: Unfall an Kreuzung

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Neuhofweg/Salbeiweg in Rain ein Verkehrsunfall. ereignet. Ein 55-jähriger Autofahrer wollte von der dortigen Tankstelle aus kommend auf dem Neuhofweg gerade über die Kreuzung fahren. In diesem Moment kam ein 35-jähriger Pkw-Fahrer vom Kreisverkehr. Der 55-Jährige übersah den von rechts kommenden 35-Jährigen und es kam auf der Kreuzung zum Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an jedem Fahrzeug beträgt rund 2500 Euro, heißt es von den Gesetzeshütern. (AZ)