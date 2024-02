Arbeiter bricht sich bei Betriebsunfall in Rain das Bein

Ein Beschäftigter in einer Firma in Rain verletzt sich bei einem Unfall an einer Maschine schwer.

Ein Mann hat sich am Dienstagmorgen bei einem Betriebsunfall in Rain schwere Verletzungen zugezogen. Nach Erkenntnissen der Polizei war der 50-Jährige in dem Betrieb am Rosenweg an einer Maschine tätig, die Folie um fertig beladene Paletten wickelt.

Als eine Störung auftrat, ging der Arbeiter in die Maschine, um das Problem zu beseitigen. Normalerweise, so die Polizei, müsste beim Betreten eine Lichtschranke auslösen, um die Anlage zu stoppen. Als die Störung behoben war, sprang die Maschine aber gleich wieder an und klemmte die Beine des Beschäftigten ein.

Der konnte sich glücklicherweise selbst aus der misslichen Lage befreien, erlitt jedoch ersten Untersuchungen vor Ort zufolge einen Schienbeinbruch. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst das opfer ins Krankenhaus. (AZ)