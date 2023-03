Arbeiter wird in Rain von Gabelstapler angefahren

In Rain hat sich ein Betriebsunfall ereignet. Ein 57-Jähriger wird verletzt.

Bei einem Betriebsunfall am Donnerstag in Rain hat ein 57-Jähriger Verletzungen erlitten. Gegen 14.25 Uhr, so die Polizei, übersah offenbar der Fahrer, 47, eines Gabelstaplers den Mann bei Rangierarbeiten in einer Firma. Der 57-Jährige zu Fall und musste ambulant durch einen Rettungsdienst versorgt werden. Das Opfer erlitt eine Prellung am Kopf und am rechten Knie. (AZ)