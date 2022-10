Arien und Wirtshauslieder: Tenor Tobias Hunger singt "Music for a While"

Auf was sich die Besucherinnen und Besucher bei dem Konzert in Rain freuen können.

"Music for a While" (Musik für eine Weile) heißt es am Sonntag, 9. Oktober, um 18.30 Uhr Uhr in der Spitalkirche in Rain. Im wunderbaren barocken Raum erklingen Kompositionen aus dem England des 17. Jahrhunderts. Der mit einer vielseitigen und facettenreichen Stimme begnadete Tenor Tobias Hunger singt, begleitet von einem Kammerensemble, Opern-Arien von Henry Purcell, Motetten von William Byrd und Lieder von Tobias Hume. Die Bandbreite der Klänge reicht von lebendigen Opern-Szenen über erhabene Kirchenmusik und idyllische Naturbeschreibungen bis zu fröhlichen Wirtshausliedern.

So spannt das Konzert innerhalb einer Stunde ein weites Panorama der Musikkultur im barocken England. Ergänzt wird das Programm durch Instrumentalmusik aus derselben Zeit. Neben Tobias Hunger musizieren Daniela Henzinger (Barockvioline), Viktor Töpelmann (Viola da gamba) und Margit Kovács am Cembalo und an der Orgel. Karten zu 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es bei Deibl Kreativ (Kirchplatz 6, Rain) oder an der Abendkasse.