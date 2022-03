Rain

vor 35 Min.

Atemberaubende Momente in Rain - für die Kamera inszeniert

Plus Die Schwäbische Fotomeisterschaft in Rain gibt Einblicke in 125 fotografische Arbeiten. Es sind Exponate auf hohem künstlerischen und handwerklichen Niveau.

Von Barbara Würmseher

125 Fotografien ambitionierter Amateure verwandeln das Kurfürstlichen Schlosses Rain in eine Kunstgalerie. Gezeigt werden die Bilder, die bei der Schwäbischen Fotomeisterschaft in die Auswahl gekommen, beziehungsweise mit Urkunden, Medaillen und Siegerplätzen ausgezeichnet wurden (wir berichteten). Ein Spaziergang entlang der Ausstellungswände bietet faszinierende Einblicke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen