Auf dem Recyclinghof in Rain ist zum Jahreswechsel einiges los

Während andere zwischen den Jahren entspannen, haben Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsverbands alle Hände voll zu tun. Vor allem eine Sache wird oft abgegeben.

Auch die ersten Weihnachtsbäume sind so kurz nach den Feiertagen tatsächlich schon entsorgt worden. "Da hat es einigen anscheinend schon etwas pressiert", sagt Nicole Häckl mit einem Schmunzeln. Sie und ihr Kollege Martin Löw arbeiten auf dem Recyclinghof des Abfallwirtschaftsverbands (AWV) Nordschwaben in Rain. Gerade in der Zeit zwischen den Jahren haben die beiden einiges zu tun. An den Containern lässt sich bereits gut erkennen, was die Leute in der Region derzeit so rege zum Recyclinghof treibt.

Nach Weihnachten entsorgen die Menschen in der Region viel Verpackungsmüll. Allerdings wird die freie Zeit von vielen auch dazu genutzt, um zu Hause generell kräftig auszumisten.

Um 9.15 Uhr ist es an diesem Vormittag noch etwas ruhiger auf dem Hof. Ein Zustand, der allerdings nicht lange anhalten wird. Johannes Kopp, Leiter der Anlage, erklärt: "Wir merken, dass viele Menschen gerade Urlaub haben und die Zeit nach den Feiertagen nutzen, um Zeug wegzufahren und aufzuräumen. In dieser Zeit ist schon deutlich mehr los als sonst.“

Nicole Häckl arbeitet auf dem Recyclinghof in Rain. In der Zeit nach Weihnachten füllen sich die Container vor allem mit Verpackungsmüll. Foto: Fabian Kapfer

Häckl und Löw berichten, dass sich aktuell vor allem die Container mit Verpackungsmüll schnell füllen. Trotz blauer Tonne zu Hause bringen zahlreiche Menschen Papier und Kartonagen zum Wertstoffhof. Für beide Mitarbeiter des AWV in Rain gilt es, die vielen Kunden mit ihren Fahrzeugen an die richtigen Container zu lotsen, damit der Müll auch richtig getrennt wird. „Es sind an einem Tag kürzlich rund 100 Autos gekommen. Das ist schon deutlich mehr als sonst. Nach der Weihnachtszeit kommt natürlich auch viel Papier und Styropor bei uns rein“, sagt Löw.

Vor allem am Nachmittag ist der Ansturm groß auf dem Recyclinghof

Vor allem nachmittags sei der Ansturm deutlich spürbar. Neben dem erwartbaren Material werden aber auch viele Matratzen, Sofas oder ausgediente Elektrogeräte entsorgt. Einige Menschen haben sich in der Weihnachtszeit vermutlich neue Sachen gegönnt oder schenken lassen, andere entrümpeln auch einfach nur den Keller oder die Garage.

Nicole Häckl und Johannes Kopp erzählen, dass vor allem Verpackungsmüll und Styropor in der Zeit nach Weihnachten zunehmen. Foto: Fabian Kapfer

In einem voll bepackten Container, den die Mitarbeiterin kurz öffnet, sind etliche Papiertüten und Verpackungen zu sehen. Nachdem kürzlich noch Geschenke liebevoll damit eingewickelt waren, haben sie nun schnell wieder ausgedient. Aufgehoben wird das Papier eher selten. Es lässt sich gut erkennen, dass ihre früheren Besitzer beim Auspacken ihrer Geschenke nicht zimperlich damit umgegangen sind. Viel von dem bunt gezierten Papier ist zerrissen und zerknüllt. Nicht weit davon entfernt befinden sich Tüten, die bis oben hin mit Styropor gefüllt sind. Die Kartonagen werden hingegen in der dafür vorgesehenen Presse zerdrückt. Hier lässt sich nur erahnen, welche Massen davon bereits abgegeben worden sind.

Nach Silvester kommt vor allem viel Glas, wissen die Mitarbeiter in Rain

Mit der anfänglichen Ruhe ist es dann allerdings auch rasch vorbei. Schon gegen halb 10 fahren minütlich immer mehr Autos auf das Gelände. Löw macht sich rasch auf zu einem Mann, der auf seinem Anhänger Bauschutt aufgeladen hat. Auch das werde natürlich gerade weiterhin abgegeben, sagt er. Leiter Johannes Kopp betont: „Es gibt für uns aktuell einiges zu tun, aber es macht Spaß. Man darf sich keinen Stress machen, dann klappt das alles.“

Und nervös werden die Mitarbeiter nicht allzu schnell. Sie arbeiten zügig, aber auch geduldig die Fahrzeugschlange ab und beantworten freundlich die Fragen der Autofahrer. Nach Silvester rechnen die Mitarbeiter des AWV damit, dass viel Glas gebracht wird. „Gerade kommen schon sehr viele Flaschen. An den ersten Tagen im neuen Jahr erwarten wir, dass auch wieder viel dabei ist", sagt Löw. Schließlich wird bei vielen Feierlichkeiten mit Sekt oder Wein auf das neue Jahr angestoßen. Um die Rückstände kümmern sich dann einige Tage später wieder die Mitarbeiter auf den Recyclinghöfen in der Region – so auch in Rain.