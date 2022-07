Rain

Aus der Ukraine-Hilfe Rain wird der Verein "Helferkreis Rain"

Der Vorstand des neu gegründeten Helferkreises in Rain: (von rechts) die beiden Vorsitzenden Hedwig Rehm und Julia Schmalbach, die Beisitzerinnen Brigitte Bedrich, Marianne Schlamp, Sabine Baumgartner, Kasenwartin Nicole Lichtenstern und Beisitzerin Barbara Würmseher. Nicht im Bild sind Schriftführerin Sonja Bücker und Beisitzerin Inge Ochwald.

Plus Rund 100 Ehrenamtliche haben sich bisher in unterschiedlicher Form für Geflüchtete eingesetzt. Da die Unterkunft in Rain nun aufgelöst ist, gibt es eine Änderung.

Die letzten Ukraine-Flüchtlinge sind aus dem Rainer Blumenhotel ausgezogen, die Not-Unterkunft ist aufgelöst. Das Landratsamt hat abschließend das Gebäude kontrolliert, der Helferkreis aus ehrenamtlich Engagierten hat die verbliebenen Sachspenden abgeholt und in den Kleiderladen der Caritas gebracht. Im Großen und Ganzen hat die Ukrainehilfe vor Ort nun ihren Zweck erfüllt und könnte sich wieder auflösen.

