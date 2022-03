"Ausgefuchster" Einbruchplan in Rain scheitert

Mithilfe von erhitztem Aluminium wollte ein Unbekannter einen Schlüssel nachmachen, um in ein Haus einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte, die Polizei sucht Zeugen.

Einen ausgefuchsten Plan hatte ein Einbrecher, der im Zeitraum von 15.30 Uhr am 19. März bis 11 Uhr am 21. März in die Geschäftsräume eines Anwesens in der Rainer Hauptstraße eindringen wollte. Der Unbekannte benutzte laut Polizei einen Blankoschlüssel, möglicherweise aus Aluminium.

Einbrecher in Rain scheitert

Diesen steckte er erhitzt und in weichem Zustand in das Schlüsselloch einer Türe. Durch das so verformte Aluminium wäre die Nachbildung eines Schlüssels möglich gewesen, allerdings brach er im konkreten Fall beim Herausziehen ab. Ein Teil blieb im Schlüsselloch stecken, somit konnte die Türe nicht mehr geöffnet werden und das Manöver fiel auf.

Der Schaden beträgt laut Auskunft der Beamten 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09090/70070. (AZ)

