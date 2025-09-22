Ausgelassene Stimmung beim 6. Rainer Oktoberfest

AmKürzlich fand das 6. Rainer Oktoberfest statt, das von d’Jungen Roaner – eine Unterorganisation des Trachtenvereins Rain - organisiert wurde. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden am Samstag den Weg zum Festgelände und sorgten für eine rundum gelungene Veranstaltung. Der offizielle Startschuss fiel am Freitag mit dem traditionellen Bieranstich durch Vorsitzenden Michael Forthofer. Schon bald füllten sich die Bänke und die Gäste genossen die bayerischen Schmankerl und die Band Gaudiamoss sorgte für musikalische Höhepunkte. Mit einem abwechslungsreichen Programm und mitreißender Musik sorgen sie für eine ausgelassene Stimmung – der Festabend war gut besucht und entwickelte sich zu einem echten Höhepunkt des Wochenendes. Der Sonntag begann mit einem feierlichen Gottesdienst. Trotz des schlechten Wetters nahmen zahlreiche Besucher teil und ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, gemeinsam den Festsonntag einzuläuten. Danach traten die Jugendgruppe und die Platter auf und sorgte mit ihren Tänzen für begeisterten Beifall durch die Zuschauer. Musikalisch wurde der Sonntag von der Stadtkapelle Rain umrahmt. Die Organisatoren blicken zufrieden auf das Wochenende zurück: Der Ablauf verlief reibungslos, die Stimmung war ausgezeichnet, und das Oktoberfest bestätigte einmal mehr seinen festen Platz im Rainer Veranstaltungskalender.

