Ausgelassenes Feiern beim 42. Stadtfest in Rain

Plus Tausende von Besuchern feierten ein großes "Volksfest" in Haupt- und Schlossstraße. Kulinarik und Musik, Begegnungen und Ausgelassenheit. Diese Kombination begeisterte auch heuer.

Die sichtbaren Vorbereitungen liefen schon seit Freitagabend - die im Hintergrund um ein Vielfaches länger. Doch die buchstäblich heiße Phase begann - bei über 30 Grad - am Samstag pünktlich um 17 Uhr, als die Königlich Privilegierten traditionell mit markerschütternden Böllerschüssen am Schwabtor den Auftakt verkündeten. Das 42. Rainer Stadtfest war eröffnet.

Wer es bis dahin nicht wusste, der konnte dieses besondere "Volksfest" spätestens dann nicht mehr überhören und auch nicht übersehen, denn ein stattlicher Festzug schlängelte sich durch die Rainer Haupt- und die Schlossstraße, die sich wie üblich mit Buden, Bühnen, Spieleständen, Schiffschaukel, Karussell, Musik und vielem mehr in eine Partymeile verwandelt hatten. Ausnahmezustand allerorten!