Rain

Ausgestorben und vergessen: Heimatforscher stellt alte Berufe in Rain vor

Das Wagnerhandwerk - also das Fertigen von Wagenrädern, aber auch landwirtschaftlichem Gerät aus Holz - war einstmals in der Stadt Rain gut vertreten.

Plus Franz Müller verfügt über Dokumente, die belegen, wie sich Handwerk und Gewerbe in früheren Jahrzehnten gestaltet haben. Er lädt am 8. November zum Vortrag.

Von Barbara Würmseher

Hätte man unseren Vorfahren jene Berufe prophezeit, die es im 21. Jahrhundert geben wird - sie hätten ihren Ohren nicht getraut, geschweige denn den Wahrheitsgehalt für bare Münze genommen: E-Commerce-Manager, Virtueller Assistent oder Social Media-Strategist etwa wären vor 100 Jahren völlig undenkbar gewesen. Die reine Utopie! Damals war man als Schuster tätig, als Kramer, Bader, Hutmacher, Seiler und so weiter. Rasante Entwicklungen hat es seither gegeben! Die Produktionen wurden technisiert, die Gesellschaft hat sich verändert, das Internet wurde erfunden, ja ein genereller stetiger Wandel in allen Bereichen hat es mit sich gebracht, dass die Arbeitswelt von heute oft nicht mehr viel mit der von gestern gemein hat. Über die Jahrzehnte sind manche Berufe einfach von der Bildfläche verschwunden - und es werden weitere aussterben.

