Außenspiegel abgetreten in Rain

Ende Mai hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte in Rain den Außenspiegel eines Autos abgetreten. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 26. bis 31. Mai hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte laut Polizei im Meisenweg in Rain einen Außenspiegel eines roten Autos abgetreten. Der dabei entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 600 Euro. Hinweise an die Polizei Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)