Auto am Kotflügel angefahren: Unfallflucht in Rain

Auf einem Parkplatz in Rain hat ein Unbekannter ein Auto angefahren und ist einfach verschwunden, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat am Montag gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Hauptstraße 5 in Rain ein Auto angefahren und am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher kam seinen gesetzlichen Pflichten laut Polizei nicht nach und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rain entgegen unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)