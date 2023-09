Auto in Rain von Unbekannten angefahren

In Rain ist zwischen Mittwoch und Donnerstag ein Auto angefahren worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Zwischen Mittwoch und Donnerstag ist in Rain ein Auto angefahren worden. Im Zeitraum von 18 Uhr bis 16.45 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen ein am Forellenweg geparktes Fahrzeug der Marke Mercedes. Am Heck entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Hinweise zum Tatfahrzeug nimmt die Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (AZ)