Auto in Rain von Unbekannten angefahren

In Rain wurde ein Auto von Unbekannten beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Rain ist am Freitag ein Auto angefahren worden. Zwischen 5.30 Uhr und 13 Uhr wurde in der Hauptstraße auf Höhe der Sparkasse in Rain, ein geparkter Sprinter am Außenspiegel beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (AZ)