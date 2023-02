Auto in Rain von Unbekannten beschädigt

In Rain wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fahrzeug beschädigt. Der Täter beschädigte mit einer Glasflasche unter anderem die Heckscheibe.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in Rain ein Auto beschädigt worden. Ein unbekannter Täter beschädigte mit einer Glasflasche in der Johannes-Bayer-Straße in Rain die Heckscheibe eines geparkten Autos. Durch die Glasscherben wurde auch der Lack des grauen Nissan zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Rain unter Telefon 09090/7007-0 entgegen. (AZ)