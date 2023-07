Auto prallt bei Unfall in Rain auf ein Motorrad

In Rain passt ein Autofahrer an einer Kreuzung nicht auf. Opfer ist ein 53-Jähriger.

Ein 78-Jähriger hat am Dienstagabend in Rain an einer Kreuzung in Rain einen Unfall gebaut. Ein Motorradfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, übersah der Rentner, der mit seinem Auto unterwegs war, dass an der roten Ampel in der Neuburger Straße ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad stand. Der Pkw prallte von hinten auf dieses. Der Fahrer stürzte von der Maschine und zog sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichtere Blessuren zu. Das Zweirad wurde derart beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Am Auto ist der Schaden gering. (AZ)