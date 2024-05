Auto prallt gegen Transporter: Verursacher von Unfall flüchtet

In Rain passiert eine Unfallflucht mit einigem Schaden. Die Polizei sucht den Fahrer eines grünen VW Passat.

Der Fahrer eines grünen VW Passat hat am Montagmorgen in Rain einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Nach Angaben der Polizei parkte ein Mann seinen Kleintransporter um 7.55 Uhr vor einem Anwesen am Fahrbahnrand der Münchner Straße. Wenig später prallte ein Unbekannter mit dem Auto gegen das abgestellte Fahrzeug, ohne sich weiter darum zu kümmern.

An dem Transporter entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)