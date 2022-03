Autofahrer am Rosenmontag mit 2,6 Promille in Rain unterwegs

Viel zu tief ins Glas geschaut hat ein Autofahrer am Rosenmontag in Rain. Die Polizei erwischte den Betrunkenen bei einer Kontrolle.

Da hatte für die Polizei am Rosenmontag der Spaß ein Ende: Eine Streife hat in Rain einen völlig betrunkenen Autofahrer erwischt. Die Beamten kontrollierten den 42-Jährigen am Nachmittag in der Kraftwerkstraße und bemerkten, dass er eine starke "Fahne" hatte. Ein Alkomattest vor Ort ergab einen Wert von knapp 2,6 Promille. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Er ist jetzt seinen Führerschein los und hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr am Hals. (AZ)