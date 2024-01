Autofahrer flüchtet nach Unfall in Hauptstraße

In Rain ist ein Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

In Rain hat sich ein Autofahrer nach einem Unfall aus dem Staub gemacht. Dies passierte am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr in der Hauptstraße. Dort parkte ein 47-Jähriger seinen Ford Fiesta. Ein anderer Pkw prallte im genannten Zeitraum gegen die hintere linke Stoßstange und den Kotflügel des Autos. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen weißen SUV handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rain zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)