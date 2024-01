Autofahrer im Drogenrausch und Stoff im Gefrierfach

Die Polizei stößt im Lechgebiet auf ein Paar, das offenbar mit Drogen zu tun hat. Staatsanwaltschaft ordnet Durchsuchungsaktion an.

Ein Paar aus dem Lechgebiet hat sich mit Rauschgiftdelikten einigen Ärger mit Polizei und Justiz eingehandelt. Der 26-Jährige war unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs, in der Wohnung seiner Freundin entdeckte die Polizei weitere Betäubungsmittel.

Eine Streifenbesatzung stieß am Mittwochabend auf der Straße zwischen den Rainer Stadtteilen Staudheim und Überacker auf den Pkw-Fahrer. Den Beamten fiel der junge Mann durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der daraus resultierenden Kontrolle bemerkten die Polizisten bei dem Fahrer erhebliche Ausfallerscheinungen. Der 26-Jährige habe sich in einem Rauschzustand befunden.

Polizei findet bei Autofahrer vier Tütchen mit Resten von weißem Pulver

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Der Mann hatte aber vier Tütchen mit Resten von weißem Pulver sowie mehrere hundert Euro Bargeld bei sich. Bei den Anhaftungen handelt es sich einer Pressemitteilung zufolge vermutlich um Amphetamin. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg musste sich der 26-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Die nahm eine Ärztin in der Inspektion in Rain vor. Die Beamten beschlagnahmten außerdem den Führerschein des Beschuldigten.

Die Staatsanwaltschaft ordnete ferner an, dass drei Objekte, die in Zusammenhang mit dem 26-Jährigen stehen, durchsucht werden. Dazu gehörte die Wohnung der Lebensgefährtin des jungen Mannes in einer Gemeinde im Lechgebiet. Mithilfe eines Spürhundes fanden die Gesetzeshüter dort weitere Drogen. Die waren im Wohnzimmer und im Gefrierfach des Kühlschranks versteckt. Gegen das Paar laufen nun Ermittlungen. (AZ)