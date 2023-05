Autofahrer ist unter Drogeneinfluss in Rain unterwegs

"Drogentypische Anzeichen" stellen Polizisten in Rain bei einem jungen Autofahrer fest. Ein Test bestätigt: Der 21-Jährige hat wohl Cannabis konsumiert.

"Drogentypische Anzeichen" sind der Polizei in Rain am Abend des Pfingstmontags während einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 21-Jährigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen aufgefallen. Ein freiwilliger Drogenvortest fiel laut Polizei positiv auf den Konsum von THC aus. Der Betroffene muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (AZ)