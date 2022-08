Autofahrer nachmittags in Rain mit fast zwei Promille

Der Polizei geht bei einer Kontrolle in Rain ein betrunkener Autofahrer ins Netz. Er hat deutlich zu viel "getankt".

Die Polizei hat am Samstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle in Rain einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Als die Beamten den Mann in der Innenstadt überprüften, drang aus dem Wagen deutlicher Alkoholgeruch. Ein Alkomattest ergab bei dem Fahrer einen Wert von fast zwei Promille. Dem Mann wurde Blut abgezapft. Zudem stellten die Gesetzeshüter den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)