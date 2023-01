Autofahrer prallt bei einem Unfall nahe Rain auf Radler

Ein Autofahrer verursacht auf der Staatsstraße zwischen Rain und Überacker einen Unfall. Der geht einigermaßen glimpflich ab.

Ein Auto ist auf der Staatsstraße zwischen Rain und Überacker gegen einen Radler geprallt. Durch glückliche Umstände kam der Zweiradfahrer nach erstem Anschein mit leichteren Verletzungen davon.

Laut Polizei war der 19-Jährige am Donnerstag gegen 7.10 Uhr auf der Straße in Richtung Rain unterwegs. Ihm folgte ein 22-Jähriger mit seinem Auto nach. Aus bislang unbekannten Gründen übersah der Pkw-Fahrer den Radler und fuhr von hinten auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der 19-Jährige nach rechts ins Bankett gedrückt und kam dort zu Fall.

Der junge Mann zog sich eine Kopfplatzwunde und mehreren Abschürfungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro, am Auto beträgt er etwa 5000 Euro. (AZ)