Autofahrer tankt in Rain, bezahlt aber nicht: Anzeige

Ein Mann begleicht in Rain seine Tankrechnung nicht. Jetzt hat er Ärger mit Polizei und Justiz.

Eine Strafanzeige wegen Betrugs hat sich ein Mann eingehandelt, der am Dienstag in Rain sein Auto betankt, aber die Rechnung nicht bezahlt hatte. Der Verdächtige zapfte 48 Liter Sprit für etwa 80 Euro und fuhr weg. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle in der Donauwörther Straße konnte sich jedoch das Kfz-Kennzeichen des Wagens merken und verständigte die Polizei. Die ermittelte den Fahrzeughalter. Der war auch der Fahrer. Dieser gab gegenüber den Beamten an, er habe vergessen, die Rechnung zu bezahlen. (AZ)