Werkzeuge im großen Stil geklaut: 39-Jähriger gesteht vor Gericht

Mehr als 100 Gegenstände – allesamt gestohlen – befanden sich in dem Transporter, den die Polizei nahe der tschechischen Grenze stoppte.

Plus Ein Rumäne klaut mehr als 100 verschiedene Werkzeuge von Baustellen im Donau-Ries-Kreis und in Augsburg. Die Staatsanwaltschaft zweifelt am Inhalt seines Geständnisses.

Von Michael Siegel

Kann ein einzelner Täter tatsächlich ganz allein so viel Diebesgut stehlen, dass damit zwei komplette Transporter gefüllt werden können? Kann einer allein einen Kühlschrank aus dem ersten Stock eines Bürogebäudes entwenden? Ob ein 39-Jähriger bei seinen Diebestouren im Landkreis Donau-Ries und Augsburg wirklich alleine gehandelt hat, wird wohl sein Geheimnis blieben. Zumindest musste er nun den Richterspruch für die Taten alleine tragen.

