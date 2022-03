Flüchtlingskrise bringt Kitas im Landkreis Donau-Ries in Platznot

Plus Fast 100 Kinder aus der Ukraine sind im Landkreis Donau-Ries gestrandet. Sie könnten in den Kindergarten gehen, doch es gibt kaum Plätze und Erzieher fehlen.

Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka hat mal eine grobe Rechnung aufgemacht. Wenn wie vorgesehen 25 Ukrainer im ehemaligen Hotel Assos in seiner Gemeinde unterkommen und davon möglicherweise die Hälfte Kinder sind, dann hat er vielleicht bald ein Problem. Denn schon jetzt sind die Kindergärten voll, zeitweise mussten die Kleinsten nach Oberndorf ausweichen. Erzieher sind sowieso wie allerorten Mangelware. "Wenn viele Kinder bei uns im Kindergarten aufgenommen werden sollen, haben wir ein echtes Platzproblem", sagt Paninka. Und damit ist der Bürgermeister nicht allein.