Bahnhof Rain: Die Wartehalle soll zur Probe geöffnet werden

Plus Vor sechs Jahren wurde das Bahnhofsgebäude in Rain wegen Vandalismus für Reisende zugesperrt. Bemühungen es wieder öffnen zu lassen, scheiterten – bis jetzt.

Seit 2016 ist die Bahnhofshalle in Rain wegen Vandalismus dauerhaft geschlossen. Liegen gebliebener Müll, menschliche Exkremente aufgerissene und nicht mehr geschlossene Fenster sowie andere unliebsame Vorkommnisse haben die Deutsche Bahn damals zu diesem Schritt veranlasst. Was für das Unternehmen als Eigentümer des Gebäudes eine notwendige Zwangsmaßnahme war, bedeutet für Reisende seitdem mitunter eine unnötige Härte. Immer dann nämlich, wenn sie bei eisigen Temperaturen, bei Regen, Schnee und Wind draußen ausharren müssen, bis ihre Züge kommen. Mehrere Versuche, die Bahn umzustimmen – etwa vonseiten der Stadt Rain – sind gescheitert. Oftmals hat es sich als schwierig erwiesen, bei der Deutschen Bahn einen Ansprechpartner zu bekommen.