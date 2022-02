Rain

vor 20 Min.

Wartehalle am Bahnhof Rain ist ab sofort wieder geöffnet

Plus Nach fünf Jahren finden Pendler jetzt - zunächst probeweise - wieder Unterschlupf bei Wind und Wetter im Bahnhof Rain. Doch es gibt noch weitere Pläne.

Von Barbara Würmseher

Pendler am Bahnhof in Rain dürfen sich freuen: Ab sofort hat die Wartehalle dort wieder geöffnet und bietet Unterschlupf zum Schutz gegen Wind und Wetter. Sie war vor fünf Jahren wegen Vandalismus dauerhaft geschlossen worden. Und hätte es noch ein Argument für diese Öffnung gebraucht, lieferte Antonia es am Montagvormittag mit Nachdruck. Denn die kleine Delegation, die gekommen war, um beim offiziellen Aufsperren der Halle dabei zu sein, bekam den eisigen, schneidenden Wind des Sturmtiefs deutlich zu spüren. Gerne "flüchtete" sie deshalb in den geschützten Raum.



Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen