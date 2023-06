Rain

Bargeld aus Lehrerzimmer gestohlen

Ein Unbekannter hat an einer Schule in Rain Geld gestohlen. Der Dieb suchte sich seine Beute an drei verschiedenen Stellen zusammen.

In einer Schule in der Kraftwerkstraße in Rain ist vergangenen Mittwoch Bargeld gestohlen worden. Das Geld befand sich laut Polizeibericht im Lehrerzimmer - insgesamt wurden 190 Euro entwendet. Davon befanden sich zehn Euro in einer unversperrten Getränkekasse, 160 Euro in einem Kuvert und 20 Euro in einem Geldmäppchen. (AZ)

