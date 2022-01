Rain

06:00 Uhr

Bauvorhaben in Rain: Passen zwei Wohnblöcke in dieses Viertel?

Das Grundstück Bayerdillinger Straße/Georg Tannstätter Straße in Rain soll im Sinne der Nachverdichtung bebaut werden. Doch es gibt einige Bedenken und der Bauträger soll seine Pläne korrigieren.

Plus Ein Investor möchte ein leeres Grundstück in der Bayerdillinger Straße in Rain mit zwei Mehrfamilienhäusern bebauen. Doch es gibt eine Reihe von Bedenken.

Von Barbara Würmseher

Muss, was baurechtlich möglich ist, auch gleichzeitig städtebaulich sinnvoll sein? Fügt sich ein Wohnbau-Projekt, das die Vorgaben des Bebauungsplans erfüllt, auch zwangsläufig harmonisch ins Erscheinungsbild eines gesamten Viertels ein? Und ist die vorhandene Infrastruktur – etwa das Kanalsystem – für einen größeren Neubaukomplex dann auch ausreichend? – Mit solchen und weiteren Grundsatz-Fragen hat sich der Stadtrat Rain auseinander zu setzen, wenn er in Kürze über ein konkretes Bauvorhaben entscheidet, das auf seine Genehmigung wartet. Es geht dabei um Güterabwägung, aber vor allem auch um den Weitblick für zukünftige Entwicklungen.

