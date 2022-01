Rain-Bayerdilling

Karl Golling vom Theater Bayerdilling: "Man muss ein bisschen verrückt sein"

Plus Mit seinem Starkbierfest und deftigem Derblecken hat der Theaterverein Bayerdilling ein Markenzeichen kreiert. Kopf der Truppe ist Karl Golling. Was er noch vorhat.

Von Barbara Würmseher

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau - heißt es im Volksmund. Und wer will dieser Behauptung schon widersprechen?! Analog dazu könnte man formulieren: An der Spitze jeder umjubelten Bühnen-Truppe steht ein tatkräftiger Kopf mit viel Geschick. Was den Theaterverein Bayerdilling betrifft, so lässt sich an dieser These sicher nicht rütteln. Denn da gibt es seit 14 Jahren einen, bei dem die Fäden zusammenlaufen: Karl Golling ist Vorsitzender und Organisator, kreativer Impulsgeber und Schauspieler. Und er ist erfolgreicher Sammler gesellschaftlicher und politischer Themen, die sich dafür eignen, auf der Bühne derbleckt zu werden. Karl Golling steht einem ganz besonderen Team vor: Der Theaterverein Bayerdilling hat mit seinem Starkbierfest ein Markenzeichen kreiert. Für die Sketche und das Singspiel - gespickt mit gepfeffertem Lokalkolorit - interessieren sich jedes Mal weit mehr Zuschauer, als der Schwarzwirt-Saal in Bayerdilling in fünf Vorstellungen fassen kann. Nicht zuletzt für dieses künstlerische Engagement wurde der Verein 2012 mit dem Lachner-Kulturpreis ausgezeichnet.





