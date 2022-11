Nachruf auf Manfred Arloth: Bei der Zeitung war er 55 Jahre lang "ma"

Manfred Arloth starb 82-jährig. Er hat als freier Mitarbeiter und Chronist das Geschehen im Lechgebiet in vielen Bereichen abgebildet. Ein Nachruf.

Zwei Jahre ist es her, dass sich Manfred Arloth als freier Mitarbeiter unserer Zeitung verabschiedet hat. Zum 80. Geburtstag legte er Block, Stift und Kamera aus der Hand, um nach 55 Jahren Journalismus aufzuhören. Jetzt gibt es einen endgültigen Abschied von dieser bekannten Persönlichkeit aus Rain: Am Donnerstag starb Manfred Arloth im Alter von 82 Jahren. Er wird vielen Menschen durch seine Artikel über Ereignisse im Lechgebiet in Erinnerung bleiben. Als Chronist hat er jahrzehntelang die Entwicklung des lokalen Geschehens abgebildet. Und auch sonst hinterlässt Manfred Arloth bleibende Spuren.

Es war 1964, als Arloth bei der Zeitung vorstellig wurde, weil er gerne mehr über Rain gelesen hätte. Es mangelte aber an Mitarbeitern und so verpflichtete ihn der Redaktionsleiter gleich als Berichterstatter. Ab sofort hieß er "ma" – ein Kürzel, das den Lesern über Jahrzehnte ein Begriff werden sollte. Denn Arloth war ab sofort in vielen Bereichen unterwegs – in Kultur, bei kirchlichen Veranstaltungen, Stadtratssitzungen, Volksfesten, Vereinsversammlungen und in geschichtlichen Themen. "Ich hab alles gern gemacht", versicherte er.

Manfred Arloth ermutigte das PBT, ein eigenes Theater zu bauen

Seine Bekanntheit lag freilich nicht nur am Schreiben. Zwei Aktivitäten haben zu Projekten geführt, die ihren festen Platz im öffentlichen Leben haben. Die eine davon ist Arloths Faible fürs Theater, das 1964 geweckt wurde, als er als Junglehrer in Oberpeiching wirkte. Der Vorsitzende des Peichinger Bauerntheaters (PBT) bat ihn, Regie zu führen. Arloth sagte zu und so spielte die Truppe 1965 erstmals unter ihm eine Komödie – es sollten viele weitere folgen.

Dass das PBT ein eigenes Gebäude bekam, ist auf Arloths Initiative zurückzuführen. Als das Wirtshaus am Ort schloss, hatte der Verein keine Bühne mehr. Am Ende aller Diskussionen blieb am Ende nur seine Idee übrig: Man baute die verwaiste Schule in ein schmuckes Schauspielhaus um, das heute getrost als Rainer Stadttheater gelten darf. Zuletzt war Arloth Ehrenvorsitzender des PBT.

Das zweite große Projekt war die Gründung des Faschingsclubs Rain, bei der Arloth als Impulsgeber gelten darf. Er war FCR-Präsident, Mitbegründer des Schlachtrufs "Tilly – Johoo" und stolzierte als Teil des Duos Die Göckel singend und gackernd über die Bühne.

Als Lehrer hat er Generationen von Schülern unterrichtet

Auch beruflich ist Manfred Arloth vielen ein Begriff, hat er doch als Lehrer Generationen von Kindern unterrichtet. Unter anderem war er zweiter Konrektor der Hauptschule Rain (1969 – 1990) und Konrektor der Ludwig-Auer-Schule Donauwörth (1990 – 1997). Er war im Vorstand der Kreisgruppe des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands. Und sein Interesse an Heimatgeschichte floss unter anderem in die Mitwirkung bei Chroniken und Festschriften ein.

Zuletzt musste er krankheitsbedingt seine Aktivitäten stark zurückfahren. Am späten Donnerstagabend nun ist Manfred Arloth im Kreis seiner Familie eingeschlafen.