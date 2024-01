Rain

Beim Bunten Abend gibt's definitiv 12 Punkte für Rain

Die Tillygirls inszenierten in ihren klassischen Gardekostümen einen zackigen Marsch zu norwegischer Popmusik.

Plus Die Garden lassen staunen und die Wortbeiträge strapazieren die Lachmuskeln. Der FCR nimmt sein Publikum mit in ein Tillynesien, das im Zeichen des "Tillyvision Song Contests" steht. Wer und was dabei ist.

Von Wolfgang Römer (Text und Bilder) Artikel anhören Shape

Die Geisterstunde ist längst angebrochen, die fünfte Stunde des Bunten Abends fast vollständig verstrichen, da darf Florian Riehl, Präsident des Faschingsclubs Rain (FCR) und wortgewandter Moderator der Gala-Revue, endlich tief durchatmen: Der Auftakt in die närrische Jahreszeit in Tillynesien ist vollauf geglückt, der „Tillyvision Song Contest – 12 Punkte für Rain“ erfolgreich absolviert!

Verschiedene Tanzgruppen sorgen mit ihren bunten Kostümen, abwechslungsreichen Choreografien und atemberaubenden Formationen für Begeisterung in der voll besetzten, aufwendig dekorierten Halle 3 des Schulzentrums, Musiker und Sänger bringen sanfte, peppige und schräge Klänge zu Gehör, Pantomimen, Kabarettisten und ein Comedian strapazieren die Lachmuskeln – „alles unfallfrei“, wie Riehl nach der Premiere erleichtert kommentiert.

