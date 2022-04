Beim Osterbrunnenfest Rain gibt es Tanz, Zauberei und ein Hasenmärchen

In Rain findet am 9. April das Osterbrunnenfest statt. Im bunten Programm ist vor allem für die Jüngsten einiges geboten.

In diesem Jahr verwandelt sich der Marienbrunnen im Rainer Zentrum wieder in einen geschmückten Osterbrunnen und die Gütegemeinschaft "Wir aus Rain" lädt zum traditionellen Osterbrunnenfest ein. Die Festlichkeiten beginnen am Samstag, 9. April, um 10 Uhr am Platz um den Marienbrunnen. Nach einer Eröffnungsrede von Bürgermeister Karl Rehm und "Wir aus Rain"-Vorsitzendem Frank Dorn folgen Tanzeinlagen der "Jungen Roaner". Die Einweihung des Osterbrunnens nehmen Stadtpfarrer Jörg Biercher und Pfarrerin Friedericke Tölpelmann vor.

Spannendes Programm im Märchenzelt in Rain

Für die Kinder ist im Anschluss ein spannendes Programm geboten: Von 10 bis 12.30 Uhr erzählt Matthias Fischer im Märchenzelt an der Hauptstraße seine Hasenmärchen. Da ist in der ersten Geschichte von einem Jungen zu hören, der 100 Hasen hütet. Ein Hase in einem anderen Märchen verwandelt sich in einen Menschen und bringt einer jungen Familie den Segen. Und zuletzt wird auch noch aus Spanien erzählt: Die Geschichte handelt von einer Prinzessin, die ganz verrückt nach ihrem weißen Hasen ist.

Als weiterer Gast ist der Zauberer Knut vor Ort. Er überrascht die Kinder mit seiner Magie und Tricks. Auch soll es wieder ein Gewinnspiel geben, bei dem dieses Jahr die Frage lautet: Wie viele Kindergärten gibt es in der Verwaltungsgemeinschaft Rain? Bis 12.30 Uhr können die Losabschnitte in die Losbox am Marienbrunnen geworfen werden. Anschließend werden die Gewinner gezogen. Hauptgewinn ist eine Reise für zwei Erwachsene und zwei Kinder ins Legoland Günzburg. (AZ)