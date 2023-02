Rain

Beim Tillywurm versammelt sich die weite Welt in Rain

Der Tillywurm in Rain hat am Sonntag viele Zuschauer angelockt. Die standen dicht an dicht am Straßenrand.

Plus Der Faschingsumzug in Rain ist so groß wie lange nicht mehr. Allein schon 900 Personen zu Fuß sind dabei.

Von Adalbert Riehl

Michael Weigl strahlte mit den Maskerern um die Wette, als sich am Sonntag im Rainer Osten der traditionelle Faschingsumzug aufstellte. Dessen Leiter sagte: „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder unseren Tillywurm veranstalten dürfen und bedanken uns bei allen Teilnehmern." Mit knapp 80 Gruppen, davon rund 900 Personen zu Fuß, waren so viele wie schon lange nicht mehr dabei.

